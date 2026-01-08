Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Były szef Zatoki Sztuki nie stawił się w więzieniu, szuka go policja

Policja prowadzi czynności procesowe w lokalu dawnej Zatoki Sztuki
"Turek" nie stawił się do odbycia kary
Źródło: TVN24
Policja szuka Marcina T., pseudonim Turek, prawomocnie skazanego na sześć lat więzienia za przestępstwa seksualne. To były szef sopockiej Zatoki Sztuki. Nie stawił się do odbycia kary.

W grudniu zeszłego roku sąd odwoławczy utrzymał w mocy wyrok wobec Marcina T., pseudonim Turek - byłego szefa Zatoki Sztuki w Sopocie. T. został skazany na sześć lat więzienia za popełnienie pięciu przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Do więzienia "Turek" jednak wciąż nie trafił. Dlaczego? Sędzia Mariusz Kaźmierczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku informuje, że T. odpowiadał z wolnej stopy, czyli w czasie procesu był na wolności.

- Ponieważ skazany pozostawał na wolności, konieczne są teraz czynności związane z jego zatrzymaniem i doprowadzeniem do zakładu karnego - przekazuje sędzia.

Sąd Rejonowy w Wejherowie wydał właśnie nakaz doprowadzenia Marcina T. do więzienia. - Procedura wykonania wyroku wygląda w ten sposób, że akta sprawy przekazywane są do sądu, który wykonuje tę karę. W tym wypadku jest to właśnie Sąd Rejonowy w Wejherowie, a konkretnie sekcja do spraw wykonywania orzeczeń. To ona wydaje nakaz zatrzymania i doprowadzenia osoby poszukiwanej do zakładu karnego - mówi sędzia.

Szukany przez policję

Sądowy nakaz realizuje policja. - Dlatego to funkcjonariusze obecnie wykonują wszystkie czynności związane z poszukiwaniem, zatrzymaniem i doprowadzeniem skazanego - dodaje rzecznik sądu.

Jeżeli policja ustali, że skazany jest za granicą Polski, ale na terenie UE, wydany zostanie Europejski Nakaz Aresztowania. - Umożliwia on zatrzymanie takiej osoby i sprowadzenie jej do Polski celem odbycia kary - zaznacza sędzia Kaźmierczak.

T. nie będzie mógł się bezpiecznie schronić również w krajach, które nie należą do wspólnoty.

- Czynności poszukiwawcze będą trwały zarówno na terenie Polski, jak i na terenie Europy, a nawet na całego świata. Polska ma podpisaną umowę o ekstradycję z wieloma krajami, które nie należą do Unii Europejskiej. Nawet kraje, które nie mają umowy z Polską o ekstradycję, często wydają osoby poszukiwane przez polskie organy ścigania na zasadzie wzajemności - zaznacza Mariusz Kaźmierczak.

Nie ryzykuje wyższą karą

Rzecznik sądu podkreślił, że skazanemu za niestawienie się do więzienia nie grozi wyższa kara. Dlaczego?

- Niestawienie się do odbycia kary nie jest traktowane jak samouwolnienie. W kodeksie karnym istnieje przestępstwo samouwolnienia. Dotyczy to sytuacji, gdy ktoś nie wraca do zakładu karnego po udzieleniu przerwy w wykonaniu kary. Natomiast taka sytuacja, jaka jest obecnie, czyli niestawienie się do odbycia kary, nie powoduje żadnych dodatkowych negatywnych konsekwencji prawnych dla osoby poszukiwanej - wyjaśnia sędzia.

Trałowanie w Zatoce Sztuki. Czy po Iwonie Wieczorek został jakiś ślad?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trałowanie w Zatoce Sztuki. Czy po Iwonie Wieczorek został jakiś ślad?

Polska

Zatoka Sztuki i "łowca nastolatek"

"Turek" został prawomocnie skazany w tym samym procesie, co Krystian W., pseudonim Krystek, nazywany przez media "łowcą nastolatek".

Ofiarami "Krystka" padły co najmniej 33 kobiety, z których większość nie była pełnoletnia, a pięć z nich nie miało ukończonych nawet 15 lat. Krystian W. został oskarżony o popełnienie 65 przestępstw, w tym 40 o charakterze seksualnym. Wśród nich znalazły się gwałty i ich usiłowanie, w tym o charakterze pedofilskim. Prokuratura oskarżyła go też o "nakłanianie małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz czerpania z tego procederu korzyści majątkowych".

Został prawomocnie skazany na 15 lat więzienia. Przebywa w więzieniu.

"Łowca nastolatek" z kolejnym wyrokiem. Skrzywdził 33 kobiety
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Łowca nastolatek" z kolejnym wyrokiem. Skrzywdził 33 kobiety

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaGdańskSopot
Czytaj także:
MEDIA_RafalBrzoskafotMaterialyPrasowe_06
InPost może zmienić właściciela. Nowe informacje
BIZNES
Chimamanda Ngozi Adichie
Nie żyje synek znanej pisarki. "Jesteśmy zdruzgotani"
Kultura i styl
Pożar mieszkania przy Bohaterów Warszawy
Strażacy ewakuowali kobietę z płonącego mieszkania
WARSZAWA
Wyrok sądu
Matka trafiła do aresztu, dzieci do ośrodka Jugendamtu. Jest decyzja niemieckiego sądu
Szczecin
Kolejka karetek, SOR w Legnicy
System w stanie nagłym. Kolejki karetek w Legnicy to tylko wierzchołek kryzysu
Anna Bielecka
Laponia
Największe zużycie energii w historii. Wszystko przez mróz
METEO
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
To miał być planowy poród, 30-latka nie żyje. Śledztwo prokuratury
WARSZAWA
Agent ICE zastrzelił 37-latkę
Były agent FBI analizuje nagranie z Minneapolis
Świat
Minnesota jest obecnie największym skupiskiem Somalijczyków w USA
"Mała Somalia". Dlaczego w Minnesocie jest tak wielu Somalijczyków?
Świat
imageTitle
Singliści załatwili sprawę. Belgia zagra o finał United Cup
Najnowsze
Hiszpania. Księżniczka Eleonora
Oszuści podszywają się pod następczynię tronu
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ludzie Polski 2050 na państwowym. Lista nazwisk rośnie
BIZNES
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Policjant podejrzany o gwałt. Jedna dymisja, zapowiedź kolejnej
WARSZAWA
imageTitle
Polały się łzy w Oberhofie. Wygrał dla zmarłego przyjaciela
EUROSPORT
Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?
"Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?"
Michał Istel
Do zdarzenia doszło w szpitalu
Reforma przyjęta, wątpliwości pozostają. Szpitale czekają na jasne zasady konsolidacji
Piotr Wójcik
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Czteroletnie dziecko wypadło z okna
Wrocław
Wojciech Eichelberger
Tak chatbot uwodzi dzieci. Co powinni zrobić rodzice?
Maciej Wacławik
Zima, mróz
Marzną ci dłonie i stopy? Eksperci radzą: odstaw popularne napoje
Agnieszka Pióro
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Dwa zdarzenia, sześć aut, jeden kierowca uciekł. Są utrudnienia
WARSZAWA
imageTitle
Reprezentacyjny pomocnik zmienił klub. Zaskakujący kierunek
EUROSPORT
Emerytka
Emerytury po waloryzacji. Wyliczenia i kwoty na 2026 rok
BIZNES
Danuta Bocian-Krasoń
"Odeszła Danusia". Nie żyje żona polityka Polski 2050
Polska
imageTitle
Austriacy bez gwiazd, tylko trzech Niemców w Zakopanem
EUROSPORT
imageTitle
Polacy szlifują formę przed Euro. Wiadomo, kiedy poznamy ostateczną kadrę
EUROSPORT
W lipcu 2013. sąd uniewinnił Boguckiego
W całości odbył karę. Skazany za zabójstwo "Pershinga" wyszedł na wolność
Katowice
Wykoleił się tramwaj techniczny
Tramwaje wykoleiły się, trzy zdarzenia jednego dnia
WARSZAWA
Grenlandia - Dania - USA. Flaga Grenlandii w Danii
Co, jeśli zaatakują Grenlandię? Wojsko "musi natychmiast podjąć walkę"
Świat
76-latek mieszka w ziemiance nad Wisłą
Od 15 lat mieszka w ziemiance nad Wisłą
WARSZAWA
Tragiczny wypadek w miejscowości Baborów
Uderzyli w drzewo. Kierowca nie żyje, pasażer trafił do szpitala
Opole

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica