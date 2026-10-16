Trójmiasto Były pracownik ukradł firmową kartę i wypłacił sobie 20 tysięcy złotych Damian Nowicki |

Było już na wnuczka i na policjanta. Są także oszustwa na lekarza i na księcia ze Stambułu Źródło wideo: Dariusz Łapiński/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP w Wejherowie

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Do zatrzymania doszło w połowie października. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Redzie otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży pieniędzy z konta jednej z lokalnych firm. Przeprowadzone czynności w sprawie wykazały, że za przestępstwem może stać były pracownik firmy.

Śledczy ustalili, że wykorzystując znajomość kodu PIN do drzwi, mężczyzna dostał się do biura. Następnie zabrał firmową kartę, za pomocą której dokonał pięciu nieautoryzowanych wypłat gotówki, każda w wysokości czterech tysięcy złotych.

Był poszukiwany za inne przestępstwo

Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. W trakcie sprawdzania danych mężczyzny wyszło na jaw, że jest również poszukiwany do odbycia kary 75 dni pozbawienia wolności, wynikającej z niezapłaconej grzywny za wcześniejsze przestępstwa: zmuszania do określonego zachowania.

- W toku prowadzonych czynności uzyskano dowód wpłaty za tę grzywnę co spowodowało, że podstawa umieszczenia go w areszcie ustała. Po odczytaniu mu zarzutów podejrzany został wypuszczony. Nie zmienia to jednak faktu, że za kradzież z włamaniem wciąż grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności - tłumaczy aspirant sztabowy Anetta Potrykus, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie.