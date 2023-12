Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyje 38-latek

Policja bada okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w poniedziałek po godzinie 17 na drodze krajowej numer 25 w pobliżu miejscowości Brzezie (woj. pomorskie). - Z dotychczasowych ustaleń wynika, że doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym - przekazuje aspirant sztabowy Sławomir Gradek z policji w Człuchowie.

Do wypadku doszło około godziny 17. - Z naszych ustaleń wynika, że na prostym odcinku jezdni 38-letni kierowca samochodu osobowego peugeot zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówką. Niestety, zginął na miejscu - przekazuje asp. sztab. Gradek. Dodaje, że na razie nie wiadomo, co do tego doprowadziło.