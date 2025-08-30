Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Stoczniowa brama w pomarańczowym proszku. Dwie osoby z zarzutami

Policjanci zatrzymali uczestników zdarzenia
POLICJA
Tuż przed 45. rocznicą Porozumień Sierpniowych aktywiści Ostatniego Pokolenia spryskali pomarańczowym proszkiem tablice z 21 postulatami i historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej. Dwie z pięciu zatrzymanych osób usłyszało zarzuty. Za zniszczenie zabytku może grozić im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Dwoje aktywistów Ostatniego Pokolenia spośród pięciu zatrzymanych usłyszało w poniedziałek zarzuty w związku z uszkodzeniem historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, do którego doszło w sobotę rano. Oboje przyznali się do zarzucanych czynów.

- Jedna z osób złożyła wyjaśnienia, które będą teraz przedmiotem weryfikacji procesowej. Druga odmówiła składania wyjaśnień - przekazał nam Marek Kopczyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Pozostali zatrzymani zostali przesłuchani w charakterze świadków.

"Zachowywali się podejrzanie"

Przypomnijmy, grupa aktywistów Ostatniego Pokolenia pojawiła się przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej w sobotę, około godziny 9.30.

Akcja aktywistów w Gdańsku
Akcja aktywistów w Gdańsku
Źródło: Ostatnie Pokolenie

Według policjantów grupa zachowywała się podejrzanie, dlatego osoby te zostały wylegitymowane. - Podczas legitymowania dwie z nich (z tych osób - przyp. red.) wyjęły z plecaka i torby gaśnice, z których następnie rozpyliły pomarańczowy proszek. W wyniku zdarzenia została m.in. zanieczyszczona elewacja budynku wpisanego do rejestru zabytków - poinformował Chrzanowski.

Policja nie ma wątpliwości, że doszło tu do aktu wandalizmu. Aktywiści inaczej oceniają sytuację.

- (Aktywiści - przyp. red.) zrobili to dlatego, że sierpniowe rewolucje Solidarności to nie może być pomnik. To nie może być święto, gdzie raz do roku składamy kwiaty. Solidarność walczyła o prawa pracownicze o równość, o przyszłość, o życie dla przyszłych pokoleń. To jest to o, co walczy Ostatnie Pokolenie - twierdzi Julia Keane z Ostatniego Pokolenia.

Policja zatrzymała pięć osób
Policja zatrzymała pięć osób
Źródło: Ostatnie Pokolenie

Sprawdzają monitoring

Na nagraniach i zdjęciach widać, że policjanci obezwładnili członków Ostatniego Pokolenia. Trzy kobiety w wieku 18, 23 i 24 lat oraz dwaj mężczyźni w wieku 23 i 64 lat zostali zatrzymani i przewiezieni do komisariatu.

- Policjanci zabezpieczyli ślady, sporządzili dokumentację fotograficzną oraz przeprowadzili oględziny. Funkcjonariusze sprawdzają również zapisy monitoringów, aby dokładnie ustalić przebieg zdarzenia - przekazał Chrzanowski.

Policjanci zatrzymali uczestników zdarzenia
Policjanci zatrzymali uczestników zdarzenia
Źródło: KMP Gdańsk

"Walczymy, by interesy ludzi, a nie elit, były na pierwszym miejscu"

Grupa Ostatnie Pokolenie mówi o sobie, że jest ruchem obywatelskiego nieposłuszeństwa. Głównymi postulatami jej członków są: tani transport publiczny dla wszystkich obywateli Polski oraz zwiększenie inwestycji w kolej i komunikację zbiorową. 

Tuż po zajściu w Gdańsku, aktywiści poinformowali, że miejsce i czas zdarzenia nie są przypadkowe.

- Ostatnie Pokolenie kontynuuje polską tradycję bezprzemocowego oporu. Czy to się podoba czy nie, jesteśmy spadkobiercami Sierpnia 80. roku. Nie będziemy traktować jej jak pomnika, bo naszym obowiązkiem jest krzyczeć: ta walka jeszcze się nie skończyła! Tak, jak Solidarność, żądamy, aby wyprowadzić Polskę z sytuacji kryzysowej. Tak, jak Solidarność, walczymy o to, by interesy ludzi, a nie elit, były na pierwszym miejscu - przekazała Melania Krakowiak z Ostatniego Pokolenia.

Aktywiści są przekonani, że tylko solidarnością można "odpowiedzieć na niebezpieczeństwo zapaści klimatycznej, zatrzymać wzrost skrajnej prawicy czy nierówności" . "Póki władza jest w rękach najbogatszych, a zwykli ludzie się nie zjednoczą, aby o siebie walczyć, nic się nie zmieni" - przekazali w komunikacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chcieli przykleić baner do pomnika przed Pałacem Prezydenckim

Chcieli przykleić baner do pomnika przed Pałacem Prezydenckim

WARSZAWA
Nieoczekiwany sojusz. "Zero planu, zero strategii, zero wstydu"

Nieoczekiwany sojusz. "Zero planu, zero strategii, zero wstydu"

WARSZAWA
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: aa,ng/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KMP Gdańsk

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaOstatnie pokolenie
Czytaj także:
Alkohol przelał do bidonu rowerowego
Pijany 70-latek kierował autem. Alkohol ukrył w bidonie
Wrocław
imageTitle
Leon spokojny o formę Polaków. "Nogi są ciężkie, ale to dobrze"
Najnowsze
Pożar mieszkania z powodu wybuchu gazu
Wybuch gazu i pożar mieszkania
Łódź
Ratownicy wodni płyną łodzią wiosłową z Helu do Sopotu
Popłynęli z Helu do Sopotu. Tak wspierają strażaków, którzy stracili remizę w pożarze
Trójmiasto
Wąż ma około półtora metra
Wąż na balkonie. Mieszkanka Lublina wezwała służby
Lublin
Królowa Kamila w Australii (21.10.2024)
Jako nastolatka została zaatakowana w pociągu. Przyszła królowa broniła się butem
Kultura i styl
Mężczyzna tonął, świadkowie ruszyli na pomoc
Chcieli się schłodzić, byli pijani. Jeden zaczął tonąć
Opole
Szpital w Oleśnicy
Uwięzili ginekolożkę, zarzuty po wydarzeniach w szpitalu w Oleśnicy
Wrocław
Im większy tętniak, tym większe ryzyko, że pęknie. Taka sytuacja zagraża życiu pacjenta
Tętniaki aorty. Im większe, tym groźniejsze, ale często bezobjawowe
Zuzanna Kuffel
Czołg został przewieziony do Czchowa
Wiceminister miał przekazać czołg znajomemu. Jest zapowiedź wniosku do prokuratury i odpowiedź
Kraków
granatnik
Generał Szymczyk został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby. Były komendant odpowiada
WARSZAWA
imageTitle
Grał w jednej z najlepszych młodzieżowych reprezentacji świata. Trafił do ekstraklasy
EUROSPORT
Szczątki poza terenem cmentarza, Pińczata koło Włocławka
Kości w pobliżu cmentarza. Sprawę bada prokuratura
Kujawsko-Pomorskie
trening, fitness, aplikacja
Rewolucja dla kierowców. Nowa usługa w rządowej aplikacji
BIZNES
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
Jest decyzja w sprawie szczepień przeciw Covid-19. Czy zaszczepimy się bezpłatnie?
Zdrowie
shutterstock_2495156271
Tysiące upadłości konsumenckich. Wierzyciele czekają na ponad 260 milionów
BIZNES
Podjechał własnym autem na podjazd dla karetek. Był pijany
Rozciął sobie palec, autem stanął na podjeździe dla karetek. Był pijany
Trójmiasto
"Bestia" Nawrockiego i maybach Dudy. A może odwrotnie?
"Bestia" Nawrockiego i maybach Dudy. A może jednak odwrotnie?
Zuzanna Karczewska, Jan Kunert
Upalnie, gorąco
Upały, burze i ulewy na horyzoncie. Są ostrzeżenia
METEO
Lekcja WF-u
WF i "śniadaniówka" to podstawy. Lekarze przypominają, jak zadbać o zdrowy powrót do szkoły
Zdrowie
imageTitle
Szok w Bundeslidze. Bayer zwolnił trenera po dwóch meczach
Najnowsze
USA. Zderzenie dwóch samolotów w Kolorado
Dwa samoloty zderzyły się, podchodząc do lądowania
Świat
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Trwa akcja ratownicza
"Byłem na wpół pogrzebany i nie mogłem się wydostać"
METEO
Dwulatka boso spacerowała przy przystanku
Dwulatka sama spacerowała po ulicy. Była boso, miała tylko body i pieluszkę
Katowice
imageTitle
Skandal po finale. Suarez opluł członka sztabu rywali
Najnowsze
Ciężarówka na czołówkę
Wyprzedzał sznur aut, jechał wprost na autobus. Nagranie
Katowice
Teatr Wielki w Warszawie
Oblały artystę i scenę czerwoną farbą. Incydent podczas festiwalu
WARSZAWA
Żegocina
"Pracują tutaj 40 lat, takiej suszy nie widzieli"
METEO
Nowe studio TVN24 i Faktów TVN
TVN24 najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce
Polska
imageTitle
Trzeci najdroższy transfer w historii. Liverpool rozbije bank
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica