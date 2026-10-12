Trójmiasto Ciało mężczyzny w rowie przy Trasie Kaszubskiej Oprac. Natalia Grzybowska |

Ciało mężczyzny znalezione w rowie przy Trasie Kaszubskiej Źródło wideo: Łęczyce 998 Źródło zdj. gł.: Łęczyce 998

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W niedzielę, 11 października, w Bożympolu Wielkim (woj. pomorskie) odnaleziono ciało mężczyzny. Znajdowało się w rowie z wodą, w rejonie ronda przy Trasie Kaszubskiej S6.

Zgłoszenie wpłynęło do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o godzinie 13.53. Na miejsce skierowano zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożympolu Wielkim oraz zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.

Ciało mężczyzny znalezione w rowie przy Trasie Kaszubskiej Źródło zdjęcia: Łęczyce 998

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Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wydobyli ciało z rowu. Wypompowali również zalegającą tam wodę, aby sprawdzić dno. Nie znaleźli żadnych dodatkowych przedmiotów.

"Nie stwierdzono udziału osób trzecich"

Na miejscu pracowali także policjanci, prokurator, lekarz medycyny sądowej oraz technik kryminalistyki. Jak przekazała nam asp. sztab. Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich. Trwa ustalanie przyczyn tragedii.