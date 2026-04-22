"Mamy mocne dowody na to, że do pożaru doszło z winy biwakujących osób"

Pogorzelisko w Borach Tucholskich
Pożar w Borach Tucholskich. Nagranie z przelotu gaśniczego "Dromadera"
Źródło: KP PSP Chojnice
Pożar w Parku Narodowym Bory Tucholskie został prawdopodobnie nieumyślnie wywołany przez osoby biwakujące w lesie - wynika z ustaleń pracowników parku. Na miejscu zabezpieczono ślady obecności ludzi oraz nagrania z fotopułapek.

Pożar w Parku Narodowym Bory Tucholskie wybuchł w piątek, 17 kwietnia.

Pracownicy parku po oględzinach pogorzeliska zabezpieczyli ślady wskazujące na obecność ludzi w tym rejonie. W pobliżu jeziora Ostrowite znaleźli hamaki oraz kije do pieczenia kiełbasek, a analiza nagrań z fotopułapek wykazała, że w nocy z czwartku na piątek byli tam dwaj mężczyźni.

- Mamy mocne dowody na to, że do pożaru doszło z winy osób biwakujących w tym rejonie. Ognisko zostało rozpalone w miejscu niedozwolonym i było przysypane, ale niedokładnie. Kiedy zerwał się wiatr, ogień ponownie je rozniecił i doszło do pożaru. Ściółka leśna jest obecnie bardzo sucha, w naszym regionie nie odnotowaliśmy opadów od lutego. Prowadzimy obecnie działania wyjaśniające, rozmawiamy ze świadkami i analizujemy materiał z monitoringu. Wszystko wskazuje na nieostrożność, a nie na celowe działanie - wyjaśnił Janusz Kochanowski, dyrektor Parku Narodowego Bory Tucholskie.

Spłonęły ponad 184 hektary parku narodowego. Decyzja prokuratury
Spłonęły ponad 184 hektary parku narodowego. Decyzja prokuratury

Ogień pojawił się w miejscu zamkniętym dla turystów

Jak poinformowały władze parku w mediach społecznościowych, pożar nie był wynikiem zjawisk naturalnych czy awarii.. Ogień wybuchł w miejscu zamkniętym dla turystów, w obszarze ochrony zwierząt, z dala od szlaków turystycznych, dróg oraz linii energetycznych i kolejowych.

Według pracowników parku w pobliżu miejsca pożaru są zabudowania oddalone o około 800 metrów. Do walki z ogniem skierowano duże siły. W akcji brało udział kilkudziesięciu strażaków i pracowników parku. Wspomagały ich dwa samoloty. Gaszenie pożaru trwało kilka godzin, a działania były utrudnione przez trudny teren. Część sprzętu trzeba było przenosić ręcznie, a niektóre drzewa wycinać, by umożliwić prowadzenie akcji gaśniczej.

Klatka kluczowa-379081
Dyrektor Parku Narodowego Bory Tucholskie o pożarze
- Mieliśmy trochę szczęścia w nieszczęściu, bo zmienił się kierunek wiatru i zaczął wiać w kierunku wschodnim, kierując ogień w stronę jeziora. To zadecydowało o tym, że udało się zagasić pożar. Przy wietrze w kierunku zachodnim byłby znacznie większy kłopot - dodał Kochanowski.

Trzy doby trwało jeszcze dogaszanie zarzewi ognia i pilnowanie pogorzeliska.

Skutki będą odczuwalne przez lata

Pożar spowodował poważne szkody w przyrodzie. Spaliła się ściółka leśna, trzcinowiska oraz drzewa. Ogień objął teren będący ostoją zwierząt. Ucierpiały między innymi miejsca gniazdowania ptaków, w tym żurawi.

Przyrodnicy obawiają się także o lęgi bielików oraz o miejsca rozrodu wilków. Jak podkreślają, zwierzęta mogą omijać spalony teren przez najbliższe dwa-trzy lata.

Dyrekcja parku zapowiada, że w najbliższym czasie zapadnie decyzja, czy sprawa zostanie zgłoszona policji.

Sytuacja pożarowa w lasach jest obecnie bardzo trudna. W wielu regionach kraju ściółka leśna jest silnie wysuszona, a synoptycy zapowiadają, że najbliższe dni będą słoneczne i wietrzne, co zwiększa ryzyko kolejnych pożarów.

W Bieszczadach ktoś podpalił łąkę, policja szuka sprawcy

W Bieszczadach ktoś podpalił łąkę, policja szuka sprawcy

Z łąki rozprzestrzenił się na las. Duży pożar pod Wyszkowem

Z łąki rozprzestrzenił się na las. Duży pożar pod Wyszkowem

Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Warszawskie zoo przypomina o zakazie wprowadzania psów na teren ogrodu
Pies podawany przez ogrodzenie. Zoo przypomina o surowym zakazie
WARSZAWA
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Irańskie ataki w cieśninie Ormuz. "Przejęto" dwa statki
Świat
Zrzut ekranu 2026-04-22 o 14
Ten szczegół w filmie Tuska zwrócił uwagę
Polska
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Dwie nastolatki potrącone przez pociąg
Szczecin
więzienie
Alkohol i fałszywe zgłoszenie podczas szkolenia w ośrodku Służby Więziennej
Trójmiasto
Karol Nawrocki
"Ludzie tracą środki, panie prezydencie"
Polska
imageTitle
Portugalski gigant potwierdził zainteresowanie 19-letnim Polakiem
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali sześć osób
Policjanci CBŚP w akcji. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana
Lubuskie
Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu w Pabianicach
Nielegalna fabryka, ponad 16 ton tytoniu, blisko 22 miliony strat
Łódź
Salwador. Domniemani członkowie gangu
Rozpoczął się masowy proces. Kara to nawet 245 lat więzienia
Świat
AdobeStock_262979486
Szczepionka RSV z potwierdzoną skutecznością. Ponad 80 procent mniej hospitalizacji niemowląt
Anna Bielecka
Mikołaj Dorożała
"Narobił dużo głupich rzeczy". Kosiniak-Kamysz ostro o wiceministrze
Polska
Sam Altman
Nowy ruch OpenAI może zmienić rynek korporacyjnej AI
BIZNES
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński
"Wyszło na nasze". Konflikt w PiS w pięciu hasłach
Marcin Złotkowski
Pracownicy Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach protestują przed siedzibą placówki
Szpitale powiatowe na krawędzi. 80 procent bez bezpiecznej płynności
Piotr Wójcik
Pseudografitti na elewacji przy ul. Stradomskiej 19
"Bezprecedensowa" skala wandalizmu. 18-latek miał ręce czerwone od farby
Kraków
imageTitle
"To pożegnanie nie będzie smutne". Kapitanka reprezentacji zaskoczyła
EUROSPORT
imageTitle
"Dostałam telefon z PKOl-u, żeby podać numer konta"
EUROSPORT
Polskie obywatelstwo za 200 złotych? Jak powstał fake news Konfederacji
Polskie obywatelstwo "za 200 złotych"? Film Ukraińca i akcja Konfederacji
Michał Istel
Księżyc
Wyjątkowe zjawisko, którego "nie możecie przegapić"
METEO
Fińskie Siły Powietrzne
Nieprzyzwoite "rysunki" na zapisie tras samolotów. Jest reakcja sił powietrznych
Świat
Ursula von der Leyen
Bruksela ma pomysł na kryzys energetyczny
BIZNES
Waldemar Bonkowski
Były senator, skazany za znęcanie się nad psem, nie będzie pracował społecznie
Trójmiasto
Kadr z filmu "Spiritus Sanctus"
Nie tylko Pawlikowski. "Spiritus Sanctus" powalczy o Złotą Palmę
Kultura i styl
imageTitle
Młody piłkarz PSG skazany na karę więzienia
EUROSPORT
Konrad Berkowicz
"Nikt swastyki na salę polskiego Sejmu nie będzie wnosił". Czarzasty podpisał decyzję
Polska
Najmniejszy zabytek w Warszawie przeszedł remont
"Galeria jednego dzieła" w najmniejszym zabytku Warszawy
WARSZAWA
Premierka Włoch, Giorgia Meloni
Meloni nazwana "faszystowską szumowiną" w rosyjskiej telewizji. Odpowiedziała
Świat
AdobeStock_578882808
Tabletka "dzień po" bez lekarza tylko do czerwca? Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia
Zdrowie
Wywrócony tir na węźle Konotopa
Ciężarówka przebiła bariery na wiadukcie, kierowca nietrzeźwy
WARSZAWA
