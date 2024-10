Bez aresztu dla kierowcy ciężarówki po wypadku na S7. Sąd przedstawił uzasadnienie

Wniosek odrzucony

"Podejrzany prowadzi ustabilizowany tryb życia"

Wyjaśnił, że postanowienie to jest nieprawomocne. Prokuratorowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia w terminie siedmiu dni od dnia wydania postanowienia do sądu wyższej instancji, to jest Sądu Okręgowego w Gdańsku.