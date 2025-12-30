Logo strona główna
Trójmiasto

Paliła się szopka bożonarodzeniowa. Przyczyną mogły być fajerwerki

Pożar szopki bożonarodzeniowej
Pożar szopki bożonarodzeniowej w Bolszewie
Źródło: nadmorski24.pl, OPS Bolszewo
Policjanci poszukują osoby odpowiedzialnej za pożar szopki bożonarodzeniowej w Bolszewie (pomorskie). Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, przyczyną pojawienia się ognia mogło być nieostrożne obchodzenie się z fajerwerkami.

Służby zgłoszenie o pożarze szopki bożonarodzeniowej w Bolszewie otrzymały w poniedziałek o godzinie 17.20.

- Zapaliła się drewniana konstrukcja obiektu oraz figurki z drewna, które znajdowały się wewnątrz szopki. Nikt nie odniósł obrażeń. Strażacy zakończyli działania o 17.45 - przekazał nam ogn. Grzegorz Hinz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Pożar szopki bożonarodzeniowej
Pożar szopki bożonarodzeniowej
Źródło: OSP Bolszewo
Pożar szopki bożonarodzeniowej
Pożar szopki bożonarodzeniowej
Źródło: nadmorski24.pl

Przyczyną pożaru mogły być fajerwerki

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają teraz policjanci.

- Sprawą zajmują się wejherowscy policjanci, którzy prowadzą czynności zmierzające do ustalenia tożsamości oraz zatrzymania osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogło być nieostrożne obchodzenie się z fajerwerkami - powiedziała portalowi tvn24.pl asp. sztab. Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Pożar szopki bożonarodzeniowej
Pożar szopki bożonarodzeniowej
Źródło: OSP Bolszewo

Policjanci przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z fajerwerków.

- Materiały pirotechniczne należy odpalać wyłącznie w bezpiecznej odległości od zabudowań, zaparkowanych samochodów, drzew, linii energetycznych oraz innych elementów infrastruktury, które mogą ulec uszkodzeniu. Ważne jest również, aby fajerwerków nie odpalały osoby nieletnie. Materiały pirotechniczne mogą być niebezpieczne, a ich niewłaściwe użycie grozi poważnymi konsekwencjami. Każdy, kto decyduje się na ich użycie, powinien robić to odpowiedzialnie, będąc trzeźwym i zgodnie z instrukcją producenta - podsumowała Potrykus.

pc

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: nadmorski24.pl

fajerwerki
