Bójka na peronie w Wejherowie. Konduktor złożył zawiadomienie. Intercity o "postępowaniu wyjaśniającym"
Do komendy wejherowskiej policji zgłosił się w poniedziałek konduktor i złożył zawiadomienie, które dotyczy kierowania gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia.
Chodzi o sytuację, do której miało dojść w pociągu na peronie w Wejherowie. 18 lipca policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego i nietrzeźwego pasażera w pociągu dalekobieżnym. Mężczyzna miał zaatakować konduktora i próbować wybić szybę.
O tej sytuacji zrobiło się głośno za sprawą nagrania, które pojawiło się w sieci. Zarejestrowane przez świadka pokazuje już dalszy ciąg zdarzeń, a więc to, co działo się już po tym, jak pasażer i obsługa pociągu wyszli na peron. Widać, jak pracownik przewoźnika kolejowego (jest w uniformie) podchodzi i kilkukrotnie uderza mężczyznę, obezwładniając go.
"Policjanci działają dwutorowo"
Kiedy patrol policji pojawił się na miejscu, obsługi i pociągu już nie było, zastali samego pasażera. Jak relacjonowała asp. sztab. Anna Potrykus funkcjonariusze skontaktowali się z obsługą pociągu, a z ich oświadczenia wynikało, że nie będą zgłaszać zawiadomienia. W poniedziałek to się zmieniło.
- Weryfikujemy wszystkie informacje, również przekazy medialne. Policjanci działają dwutorowo i sprawdzają ewentualne sprawstwo każdej ze stron. W związku z tym sprawdzamy też kwestię przekroczenia uprawnień przez obsługę pociągu. Wystąpiliśmy do przewoźnika o udostępnienie monitoringu z pociągu - przekazała asp. sztab. Anna Potrykus, oficer prasowa wejherowskiej policji.
Na nagraniu z sieci widoczny jest pociąg PKM (Pomorska Kolej Metropolitalna), ale ten przewoźnik zapewnił, że to nie był ich pracownik. Podobnie jak SKM i Polregio.
PKP Intercity o "postępowaniu wyjaśniającym"
Jak się okazało, był to pociąg PKP Intercity.
"Potwierdzamy, że w sobotę 18 lipca doszło do zdarzenia z udziałem pracownika PKP Intercity, z obsługi pociągu IC Gryf relacji Olsztyn Główny - Szczecin Główny. Sprawa zajścia z pasażerem na peronie w Wejherowie jest obecnie w trakcie postępowania wyjaśniającego" -podało biuro prasowe PKP Intercity.