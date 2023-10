Anna Zalewska musi przeprosić Agnieszkę Pomaską. Zapadł wyrok w procesie wyborczym

czytaj dalej

Wiele wskazuje na to, że środowisko Zbigniewa Ziobro wymyśliło intrygę, by prokuratura weszła do banku Pekao S.A. i zastopowała personalne zmiany - mówił w poniedziałek na antenie TVN24 Robert Zieliński, autor artykułu ujawniającego kulisy śledztwa wszczętego przez prokuraturę na podstawie anonimowego donosu. Według informacji dziennikarza portalu tvn24.pl, kiedy świadkowie "seryjnie zaczęli wymieniać imię i nazwisko ministra sprawiedliwości oraz jego brata", sędzia nagle utajniła zeznania.