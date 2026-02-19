Akcja ratunkowa na Bałtyku. Mężczyzna potrzebował pilnej pomocy medycznej

Akcja ratunkowa na Morzu Bałtyckim Źródło: Sebastian Kluska, DORSZ

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek o akcji ratunkowej na Morzu Bałtyckim. Uczestniczył w niej śmigłowiec ratowniczy z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Pilnej pomocy medycznej wymagał mężczyzna przebywający na statku znajdującym się około 46 kilometrów od Łeby.

"Załoga podjęła osobę potrzebującą specjalistycznej pomocy medycznej z pokładu jednostki i bezpiecznie przetransportowała ją do szpitala w Wejherowie, gdzie została przekazana pod opiekę zespołu medycznego" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Mężczyzna trafił do szpitala w Wejherowie.

Wojsko podało, że była to już szósta akcja ratownicza w tym roku, a 832. w ogóle z udziałem załogi śmigłowca.

Oprócz wojska w działania zaangażowana była Morska Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, o czym poinformował na portalu X jej dyrektor Sebastian Kluska.

W dniu 19.02.26 ok godz 11.07 MRCK Gdynia odebrało informację od JRCC Denmark o konieczności ewakuacji medycznej z jednoski Skoven, duńska bandera. Statek z pacjentem znajdował sie na wysokości Łeby. Na miejsce ewakuacji zadysponowano statek ratowniczy m/s Huragan oraz śmigłowiec… pic.twitter.com/7mCVE0459N — Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) February 19, 2026 Rozwiń

Opracował Michał Malinowski /tok