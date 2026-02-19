Akcja ratunkowa na Bałtyku. Mężczyzna potrzebował pilnej pomocy medycznej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek o akcji ratunkowej na Morzu Bałtyckim. Uczestniczył w niej śmigłowiec ratowniczy z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
Pilnej pomocy medycznej wymagał mężczyzna przebywający na statku znajdującym się około 46 kilometrów od Łeby.
"Załoga podjęła osobę potrzebującą specjalistycznej pomocy medycznej z pokładu jednostki i bezpiecznie przetransportowała ją do szpitala w Wejherowie, gdzie została przekazana pod opiekę zespołu medycznego" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Wojsko podało, że była to już szósta akcja ratownicza w tym roku, a 832. w ogóle z udziałem załogi śmigłowca.
Oprócz wojska w działania zaangażowana była Morska Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, o czym poinformował na portalu X jej dyrektor Sebastian Kluska.
