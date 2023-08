43. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. "Tylko my mogliśmy tego dokonać i dobrze, że dokonaliśmy"

Wałęsa: nasze największe zwycięstwo w historii Polski jest niszczone

Ze sceny wygłoszono przemówienia. Jako pierwszy przemawiał Wałęsa. - Powiedziałem, że będziemy się tu spotykać i będziemy mówić o najważniejszych sprawach naszej ojczyzny. I to czyniliśmy i czynimy. Co dzisiaj należałoby powiedzieć, powiedzieć można jak najkrócej: ojczyzna w potrzebie, nasze największe zwycięstwo w historii Polski jest niszczone. Od początku było niszczone - mówił.

Były prezydent podkreślał, jak ważne są nadchodzące wybory parlamentarne. - To jest ostania chwila, żebyśmy zatrzymali niszczenie naszych pięknych zdobyczy. Dlatego zróbcie wszystko, aby na wyborach powiedzieć, że dość tego wszystkiego, że jeszcze raz solidarnie podejmiemy próbę naprawy Rzeczypospolitej. O to apeluję i o to was proszę.