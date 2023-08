Emilie i Zbigniew Brzezińscy z Medalem Wdzięczności. "Uczyli nas, aby spoglądać w przyszłość"

czytaj dalej

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, na spotkaniu w Gdańsku w 43. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, mówił, że "największym źródłem siły wówczas strajkujących było przekonanie, że władza nie ma prawa pogardzać prostym człowiekiem". - Wszyscy jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji - stwierdził. - My dzisiaj czujemy dokładnie to samo co robotnicy, którzy przystąpili do strajku - dodał.