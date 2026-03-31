4 miliony papierosów i 16 ton tytoniu. Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita

Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili wspólną akcję wymierzoną w międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą.
Jak przekazały służby, operacja obejmowała działania w województwie pomorskim i mazowieckim. W Pomorskiem funkcjonariusze wykryli kompletną linię produkcyjną do wytwarzania i pakowania papierosów.
W jej wyniku zatrzymano 10 obywateli Białorusi, jednego Łotysza i jednego obywatela Polski. Na miejscu zabezpieczono niemal 4,1 miliona sztuk nielegalnych papierosów różnych marek, ponad 4,7 tony krajanki tytoniowej oraz 12,1 tony suszu tytoniowego.
- Wartość zatrzymanych wyrobów akcyzowych szacujemy na ponad 9 milionów złotych - poinformowała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.
Michał Kasprzak, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, podkreślił, że gdyby papierosy trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby co najmniej 25,2 mln zł z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego.
Równolegle w województwie mazowieckim podczas przeszukania magazynu służby zabezpieczyły filtry i owijki do papierosów.
Areszt dla wszystkich zatrzymanych
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych.
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała wobec nich wnioski o areszt tymczasowy. Jak poinformował rzecznik prokuratury Mariusz Duszyński, decyzja była podyktowana obawą matactwa, ucieczki podejrzanych oraz groźbą surowej kary.
Sąd przychylił się do wniosków, a wszyscy zatrzymani trafili do aresztu na okres trzech miesięcy. Śledztwo w sprawie nadal trwa.
Źródło: PAP
