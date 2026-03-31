4 miliony papierosów i 16 ton tytoniu. Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita

Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita. Zabezpieczono 4 miliony papierosów i 16 ton tytoniu Źródło: BiOSG

Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili wspólną akcję wymierzoną w międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą.

Jak przekazały służby, operacja obejmowała działania w województwie pomorskim i mazowieckim. W Pomorskiem funkcjonariusze wykryli kompletną linię produkcyjną do wytwarzania i pakowania papierosów.

Funkcjonariusze wykryli na Pomorzu kompletną linię produkcyjną Źródło: BiOSG

W jej wyniku zatrzymano 10 obywateli Białorusi, jednego Łotysza i jednego obywatela Polski. Na miejscu zabezpieczono niemal 4,1 miliona sztuk nielegalnych papierosów różnych marek, ponad 4,7 tony krajanki tytoniowej oraz 12,1 tony suszu tytoniowego.

Zabezpieczono niemal 4,1 miliona sztuk nielegalnych papierosów Źródło: BiOSG

- Wartość zatrzymanych wyrobów akcyzowych szacujemy na ponad 9 milionów złotych - poinformowała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Michał Kasprzak, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, podkreślił, że gdyby papierosy trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby co najmniej 25,2 mln zł z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego.

Równolegle w województwie mazowieckim podczas przeszukania magazynu służby zabezpieczyły filtry i owijki do papierosów.

Areszt dla wszystkich zatrzymanych

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała wobec nich wnioski o areszt tymczasowy. Jak poinformował rzecznik prokuratury Mariusz Duszyński, decyzja była podyktowana obawą matactwa, ucieczki podejrzanych oraz groźbą surowej kary.

Sąd przychylił się do wniosków, a wszyscy zatrzymani trafili do aresztu na okres trzech miesięcy. Śledztwo w sprawie nadal trwa.

