Trójmiasto

4 miliony papierosów i 16 ton tytoniu. Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita

Zabezpieczono miliony papierosów i 16 ton tytoniu
Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita. Zabezpieczono 4 miliony papierosów i 16 ton tytoniu
Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili akcję przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem tytoniem. W województwach pomorskim i mazowieckim zabezpieczono ponad 16 ton suszu tytoniowego, 4,1 miliona papierosów, a 12 osób trafiło do aresztu.

Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili wspólną akcję wymierzoną w międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą.

Jak przekazały służby, operacja obejmowała działania w województwie pomorskim i mazowieckim. W Pomorskiem funkcjonariusze wykryli kompletną linię produkcyjną do wytwarzania i pakowania papierosów.

Funkcjonariusze wykryli na Pomorzu kompletną linię produkcyjną
Funkcjonariusze wykryli na Pomorzu kompletną linię produkcyjną
W jej wyniku zatrzymano 10 obywateli Białorusi, jednego Łotysza i jednego obywatela Polski. Na miejscu zabezpieczono niemal 4,1 miliona sztuk nielegalnych papierosów różnych marek, ponad 4,7 tony krajanki tytoniowej oraz 12,1 tony suszu tytoniowego.

Zabezpieczono niemal 4,1 miliona sztuk nielegalnych papierosów
Zabezpieczono niemal 4,1 miliona sztuk nielegalnych papierosów
- Wartość zatrzymanych wyrobów akcyzowych szacujemy na ponad 9 milionów złotych - poinformowała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Michał Kasprzak, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, podkreślił, że gdyby papierosy trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby co najmniej 25,2 mln zł z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego.

Równolegle w województwie mazowieckim podczas przeszukania magazynu służby zabezpieczyły filtry i owijki do papierosów.

Areszt dla wszystkich zatrzymanych

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała wobec nich wnioski o areszt tymczasowy. Jak poinformował rzecznik prokuratury Mariusz Duszyński, decyzja była podyktowana obawą matactwa, ucieczki podejrzanych oraz groźbą surowej kary.

Sąd przychylił się do wniosków, a wszyscy zatrzymani trafili do aresztu na okres trzech miesięcy. Śledztwo w sprawie nadal trwa.

