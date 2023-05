Zzuć, a nawet zezuć. Pytanie z "Milionerów" za 10 tysięcy złotych

Zzuć, a nawet zezuć, to: pociotek bąka, przeżuty tytoń, zdjąć buty z nóg czy spoglądać ukradkiem? Na to pytanie za 10 tysięcy złotych w teleturnieju "Milionerzy" odpowiadała pani Dagmara Kacprzyk z Piotrkowa Trybunalskiego.

Niewiele brakowało, a zawodniczka odpadłaby już w pytaniu o legendarnego angielskiego pirata za gwarantowany tysiąc złotych. Wybrała odpowiedź, ale nie była to ostateczna decyzja. Następnie sięgnęła po koło ratunkowe pół na pół. Odrzucone zostały dwie odpowiedzi, w tym ta wybrana przez panią Dagmarę. Zawodniczka wskazała kolejną, jak się okazało, poprawną odpowiedź i była dalej w grze. Podchodząc do pytania za 10 tysięcy złotych, miała nadal do dyspozycji dwa koła ratunkowe.

Zzuć, a nawet zezuć, to:

Zzuć oraz zezuć to kresowizmy, czyli wyrazy charakterystyczne dla mowy na Kresach Wschodnich. Obecnie wyrazy te występują zazwyczaj w książkach. Dawniej używano ich częściej. Zzuć, czy też zezuć, można buty. Co oznacza ściągnięcie ich z nóg. Zawodniczka wybrała odpowiedź C i była to poprawna decyzja.