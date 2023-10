Wołowate wśród zającowatych. Pytanie w "Milionerach" za 75 tysięcy złotych

czytaj dalej

Nie chodzi o to, że są jacyś nielegalni imigranci w Europie. To się zdarza. Tak jak się zdarzają pożary. Natomiast tutaj jest sytuacja zupełnie innego poziomu. To jest tak, że znaleziono strażaków, którzy rozniecają pożary. To jest dużo poważniejsza sprawa - powiedział w "Faktach po Faktach" Maciej Gdula z Nowej Lewicy, komentując aferę wizową. Paweł Zalewski z Trzeciej Drogi stwierdził, że trzeba rozliczyć "wszystkich, którzy doprowadzili do niekontrolowanego dostępu do strefy Schengen".