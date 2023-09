W jakim mieście mandaryn ogłasza, że kandydat do ożenku z księżniczką Turandot musi rozwiązać trzy zagadki?

W Berlinie, w Londynie, w Pekinie czy w Waszyngtonie - w jakim mieście mandaryn ogłasza, że kandydat do ożenku z księżniczką Turandot będzie musiał rozwiązać trzy zagadki? Na to pytanie za pięć tysięcy złotych w programie "Milionerzy" odpowiadała pani Beata Damek.

Przed pałacem cesarskim w jakim mieście mandaryn ogłasza, że kandydat do ożenku z księżniczką Turandot będzie musiał rozwiązać trzy zagadki?

Księżniczka Turandot

"Turandot" to tytuł nieukończonej opery w trzech aktach Giacoma Pucciniego - opowieść o okrutnej księżniczce. Gdy do tytułowej bohaterki przybywają kandydaci do ożenku, Turandot zadaje im trzy zagadki. Jeżeli nie udzielą poprawnej odpowiedzi, zostają skazani na śmierć. Na początku opery mandaryn, chiński urzędnik, przed pałacem w Pekinie odczytuje poddanym edykt, w którym informuje o tym wyzwaniu. Zatem poprawną odpowiedzią jest C.