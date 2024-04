W środowym odcinku programu "Milionerzy" wziął udział Tomasz Boruch, absolwent weterynarii na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który na co dzień zajmuje się badaniami klinicznymi. Uczestnik swoją grę rozpoczął już w poprzednim odcinku, w którym udało mu się poprawnie odpowiedzieć na 11 pytań i zachować dwa koła ratunkowe – zamiana pytania i pytanie do publiczności. W ten sposób stał się drugim w ciągu niecałego miesiąca uczestnikiem "Milionerów", którzy stanął przed szansą wygrania głównej nagrody w programie. W połowie marca milion złotych wygrał Mateusz Żaboklicki , poeta i fotograf.

Milionerzy. W jakiej cieśninie znajdują się wyspy zwane wczorajszą i jutrzejszą?

W jakiej cieśninie znajdują się dwie wyspy zwane wczorajszą i jutrzejszą, które dzielą niespełna cztery kilometry, ale aż 21 godzin różnicy czasu?

Pan Tomasz na początku założył, że cieśnina, o którą zapytał go Hubert Urbański, musi leżeć na Oceanie Spokojnym. Przez brak pewności uczestnik postanowił wykorzystać jedno z dwóch pozostałych kół ratunkowych – pytanie do publiczności.

Wyspy Diomedesa

Cieśnina Beringa, szeroka na ok. 85 km, oddziela od siebie dwa kontynenty - Azję i Amerykę Północną, a łączy morza: Czukockie z Beringa, czyli Ocean Arktyczny z Oceanem Spokojnym. Mniej więcej na jej środku znajdują się Wyspy Diomedesa. Duża Diomeda (Wyspa Ratmanowa) należy do Rosji, a Mała Diomeda do Stanów Zjednoczonych. Pomiędzy nimi przebiega nie tylko granica, ale i linia zmiany daty. To dlatego jedna zwana jest czasem wczorajszą, a druga jutrzejszą.