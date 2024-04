W Ćottogramie żyje najwięcej: Banglijczyków, Banglów, Bangladeszkijczyków czy Bangladeszów? Na to pytanie za 20 tysięcy złotych odpowiadała Małgorzata Golonka.

W poniedziałkowym odcinku programu "Milionerzy" swoją wiedzę sprawdzała pani Małgorzata Golonka. Uczestnika na co dzień jest kierowniczką zespołu do spraw transakcji manualnych w dziale agenta transferowego. Jako pierwsza odpowiedziała na pytanie eliminacyjne, czym rozpoczęła swoją grę w programie. W momencie odczytania przez Huberta Urbańskiego pytania za 20 tysięcy złotych pani Małgorzata nie miała już do swojej dyspozycji żadnego koła ratunkowego.