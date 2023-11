Larwy much, ptasi zarodek, żółć wołową czy barani łój? Co ma w składzie przysmak o nazwie balut

Balut, przysmak kuchni filipińskiej, to ugotowane jajko: z larwami much, z ptasim zarodkiem, z żółcią wołową czy z baranim łojem? Na to pytanie w programie "Milionerzy" odpowiadał pan Paweł Szałecki z Warszawy.

Przez pierwsze trzy pytania pan Paweł przeszedł bez problemu, szybko udzielając poprawnych odpowiedzi. Pierwsze koło ratunkowe zużył na czwartym pytaniu i było to pytanie do publiczności. Do gry o 20 tysięcy złotych przystąpił zatem z dwoma kołami: pół na pół oraz telefonem do przyjaciela. Pytanie wymagało znajomości kuchni egzotycznych.