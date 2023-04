Pytanie w "Milionerach" o zoofaga wśród fitofagów za pięć tysięcy złotych

Już pięciu uczestników wyszło z programu "Milionerzy" z główną nagrodą, żeby dołączyć do tego grona, gracz musi odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań zadanych przez Huberta Urbańskiego. Każdy uczestnik programu "Milionerzy" ma do wykorzystania trzy koła ratunkowe: pytanie do publiczności, pół na pół i telefon do przyjaciela. Pan Andrzej Pawluś z pierwszego koła ratunkowego skorzystał przy pytaniu za pięć tysięcy złotych.