W hymnie jakiego kraju wspomniana jest polska krew? Pytanie w "Milionerach" za pół miliona złotych

W czwartkowym odcinku "Milionerów" swoją grę kontynuował pan Radosław, radca prawny mieszkający w stolicy. Żeby Hubert Urbański przekazał mu czek o wartości miliona złotych, uczestnik musi odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. Każdy gracz ma do dyspozycji trzy koła ratunkowe: pytanie do publiczności, telefon do przyjaciela oraz pół na pół.

Pan Radosław świetnie poradził sobie z pytaniami m.in. z zakresu matematyki i geografii. Udało mu się dotrzeć do jedenastego pytania wartego pół miliona złotych, a do wykorzystania wciąż miał dwa koła ratunkowe. Pytanie brzmiało następująco:

Ziemia włoska wspomniana jest w hymnie Polski, a polska krew w hymnie:

Zawodnik przyznał, że interesuje się historią, ale nie przypominał sobie żadnego wydarzenia historycznego, w którym Polacy przelewaliby krew za wolność Wenezueli, Australii czy Chin. Zauważył, że w pytaniu wspomniane są Włochy i podejrzewał, że ma ono naprowadzać na tę właśnie odpowiedź. Uczestnik zdecydował się wykorzystać telefon do przyjaciela i zadzwonić do Wiktora, swojego kolegi. Niestety ten nie miał pojęcia, jaka może być prawidłowa odpowiedź. W związku z tym pan Radosław wykorzystał ostatnie dostępne koło - pomoc publiczności. W wyniku głosowania 18% osób wskazało odpowiedź A, 16% odpowiedź B, 9% odpowiedź C i aż 57% odpowiedź D. Chociaż zdecydowana większość wskazała Włochy, zawodnik uznał, że jest to zbyt oczywista odpowiedź i ostatecznie zaznaczył A. Nie była to niestety poprawna odpowiedź.