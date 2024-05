Pytanie o synonim "fora ze dwora". Warte 20 tysięcy złotych

Synonim "fora ze dwora" ma ten sam zestaw liter, co angielskie "wygrał" i ten sam, co waluta: Meksyku, Niemiec, Japonii czy Korei Południowej? Na to pytanie odpowiadał pan Konrad Biela z Krakowa.

W środowym odcinku programu "Milionerzy" o tytułową nagrodę zagrał pan Konrad Biela. Uczestnik pochodzi z Krakowa, ale mieszka w miejscowości Biecz. Na co dzień pracuje jako technik elektryk. W momencie odczytania przez Huberta Urbańskiego pytania wartego 20 tysięcy złotych do dyspozycji pana Konrada zostały dwa koła ratunkowe: pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela. Tak brzmiało szóste pytanie.