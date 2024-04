Roślina jak utwór muzyczny: ballada kłączasta, szanta zwyczajna, szlagier gawędka czy przebój jednoroczny? Na to pytanie w programie "Milionerzy" odpowiadał pan Piotr Jurczyk z Wrocławia.

W poniedziałkowym odcinku "Milionerów" swoją grę kontynuował pan Piotr Jurczyk, lekarz z Wrocławia. Zawodnik w poprzednim odcinku dotarł do progu tysiąca złotych i nie zużył przy tym żadnego z trzech dostępnych kół ratunkowych: pół na pół, pytanie do publiczności oraz telefon do przyjaciela. W tym sezonie programu pojawiło się także czwarte koło, z którego można skorzystać jednak dopiero wtedy, gdy zawodnik odpowie poprawnie na siedem pytań.