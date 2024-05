Pytanie w "Milionerach" za 10 tysięcy złotych o kurze jajo w wywarze z kapusty z octem

Początkowe pytania również nie sprawiły mu trudności. Zmierzył się z takimi tematami, jak Eurowizja 2024, główna średniowieczna moneta w Europie czy synonim słowa "ludożerca". Do jego dyspozycji pozostały wszystkie trzy podstawowe koła ratunkowe: pół na pół, pytanie do publiczności czy telefon do przyjaciela. Tak brzmiało pytanie za 10 tysięcy złotych w programie "Milionerzy":

Jeśli namoczymy kurze jajo w wywarze z czerwonej kapusty z dodatkiem octu, jego skorupka zabarwi się:

Pan Maciej nie znał odpowiedzi na to pytanie. Swoje rozważania rozpoczął od słów: "Nie sądzę, żeby to było na niebiesko czy złoto". Uznał, że to odpowiedni moment, żeby skorzystać po raz pierwszy z koła ratunkowego. Zdecydował się na koło - pytanie do publiczności. Pomoc publiczności okazała się problematyczna (38% na A, 31% na B, 2% na C i 29% na D). Wyniki nie skłoniły uczestnika do zaznaczenia ostatecznej i definitywnej odpowiedzi, więc skorzystał z kolejnego koła ratunkowego - telefon do przyjaciela. Pomocna okazała się jego żona Agnieszka, która z wielkim przekonaniem wskazała odpowiedź B. "Jestem w dalszym ciągu zaskoczony" - pan Maciej nie mógł uwierzyć, że odpowiedź - na niebiesko okaże się tą właściwą. Ostatecznie i definitywnie zaznaczył B, która okazała się prawidłowa. Uczestnik kontynuował grę w "Milionerach" o milion złotych.