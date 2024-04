"Milionerzy". Który pisarz upamiętnił jako wierną rzekę Łośnę?

Pani Magdalena swoją przygodę w "Milionerach" rozpoczęła już w poprzednim odcinku. Wtedy poprawnie odpowiedziała na dwa pytania, nie sięgając przy tym po żadne z kół ratunkowych. Poniedziałkowy odcinek rozpoczęła od pytania za dwa tysiące złotych o działanie matematyczne. Pani Magdalena nie znała odpowiedzi, więc poprosiła o pierwsze koło ratunkowe - pytanie do publiczności. Widzowie pomogli uczestniczce rozwiązać równanie, dzięki czemu mogła grać dalej. Następne pytanie dotyczyło kwiatów, uczestniczka nie była pewna odpowiedzi, więc poprosiła o koło - pół na pół. To pomogło jej podjąć właściwą decyzję. Następne kłopoty pojawiły się przy pytaniu za gwarantowane 40 tysięcy złotych.

Ten pisarz upamiętnił jako wierną rzekę Łośnę, w którą Salomea cisnęła dostaną od księżnej Odrowążowej sakiewkę

Po odczytaniu wszystkich wariantów przez Huberta Urbańskiego, pani Magdalena podzieliła się swoim pierwszym skojarzeniem. - Nie wiem, czy to nie jest "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej - mówiła. Zwróciła jednak uwagę na użycie słowa "pisarz", a nie "pisarka" w pytaniu. Mimo to zdecydowała się pójść za swoją pierwszą myślą i poprosiła prowadzącego o zaznaczenie odpowiedzi C: Eliza Orzeszkowa. Była to błędna decyzja.