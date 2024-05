We wtorkowym odcinku programu "Milionerzy" swoją wiedzę przetestował pan Przemysław Tosza. Uczestnik pochodzi z Siemianowic Śląskich i z zawodu jest farmaceutą. Na co dzień pracuje jako kierownik apteki w Bytomiu. W momencie odczytania przez Huberta Urbańskiego pytania wartego 10 tysięcy złotych do dyspozycji pana Przemysława zostało jedno koło ratunkowe - telefon do przyjaciela .Tak brzmiało piąte pytanie.