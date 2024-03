Czym był fotorewolwer Brandla? Pytanie w "Milionerach" za 125 tysięcy złotych

Fotorewolwer Brandla był ponoć jedną z pierwszych konstrukcji do: mierzenia prędkości aut, uśmiercania światłem, robienia zdjęć z ręki, czy ćwiczeń strzeleckich? Na to pytanie za 125 tysięcy złotych odpowiadała pani Anna Przybył-Prange z Poznania.

Gdy we wtorek uczestniczka usłyszała pytanie za 125 tysięcy złotych, nie miała już do dyspozycji żadnego z kół ratunkowych. Pytanie dotyczyło zaś wynalazku z XIX wieku.

Brandlówka, czyli rewolwer bez kaset

Fotorewolwer Brandla to ręczny aparat fotograficzny, który nazwę swoją zawdzięcza swojemu twórcy, Konradowi Brandlowi. Warszawiak stworzył urządzenie umożliwiające szybkie fotografowanie z ręki, który był prekursorską konstrukcją aparatu przeznaczonego do zdjęć reporterskich. Aparat umożliwiał pracę w terenie dzięki małym rozmiarom, a także szybko wykonywał zdjęcia o możliwie najlepszej jakości. Zatem poprawną odpowiedzią na to pytanie w "Milionerach" jest C: robienie zdjęć z ręki.