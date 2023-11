Czym jest Budorigum, o którym śpiewa Jan Peszek z Formacją Chłopięcą "Legitymacje"? Pytanie za pół miliona

Jan Peszek tańczy i śpiewa z Formacją Chłopięcą "Legitymacje" o Australii i Budorigum, które jest: australijskim stanem, węgierską wioszczyną, miastem nad Odrą czy opłotkami Radomia? Na to pytanie warte pół miliona złotych odpowiadała pani Marta Wasińska z Krakowa.

W poniedziałkowym odcinku "Milionerów" swoją grę rozpoczęła pani Marta, która jest księgową, ale obecnie zajmuje się dwójką swoich dzieci. Żeby Hubert Urbański przekazał jej czek o wartości miliona złotych, uczestniczka musi odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. Każdy gracz ma do dyspozycji trzy koła ratunkowe: pytanie do publiczności, telefon do przyjaciela oraz pół na pół.

Pani Marta poprawnie odpowiedziała na dziesięć pytań z różnych dziedzin, dotyczących m.in. piłki nożnej, literatury oraz architektury. Zawodniczka usłyszała pytanie warte pół miliona złotych, które brzmiało następująco:

Jan Peszek tańczy i śpiewa z Formacją Chłopięcą "Legitymacje" o Australii - naszej kolonii - i Budorigum, które jest:

A: australijskim stanem B: węgierską wioszczyną C: miastem nad Odrą D: opłotkami Radomia

Uczestniczka przyznała, że nie ma pojęcia, o co chodzi w pytaniu. Miała do wykorzystania ostatnie z kół ratunkowych, czyli telefon do przyjaciela. Zdecydowała się zadzwonić do swojej koleżanki Kasi. Po odczytaniu treści pytania znajoma podpowiedziała zawodniczce, że obstawiłaby odpowiedź B, ale nie jest pewna, czy jest prawidłowa. Pani Marta postanowiła posłuchać się jej rady i ostatecznie zaznaczyła właśnie ten wariant. Niestety, nie była to poprawna odpowiedź na to pytanie.

"Budorigum, czyli amerykańscy naukowcy o polskim Wrocławiu"

Jan Peszek z Formacją Chłopięcą "Legitymacje" występuje w koncercie o tytule "Budorigum, czyli amerykańscy naukowcy o polskim Wrocławiu". To spektakl muzyczny, który w żartobliwy sposób przedstawia historię leżącego nad Odrą miasta. Sama nazwa Budorigum odnosi się do miejscowości z czasów antycznych, która leżała na terenie dzisiejszego Wrocławia. Zatem poprawną odpowiedzią na to pytanie w "Milionerach" jest C.

Autor:mkm//az