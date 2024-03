Gąsienice motyli, zanim staną się motylami: mogą żyć nawet cztery lata, odżywiają się tylko roślinami, mają postać imago czy zawsze żyją w koloniach? Na to pytanie za 250 tysięcy złotych odpowiadał pan Jarosław Kowalczyk z Wlenia na Dolnym Śląsku.

W czwartkowym odcinku programu "Milionerzy" do gry stanął pochodzący z Wlenia w woj. dolnośląskim pan Jarosław Kowalczyk - matematyk, programista, politolog i podróżnik. Mieszkaniec Dolnego Śląska z łatwością poradził sobie z pierwszymi dziewięcioma pytaniami, wykorzystując jedynie dwa koła ratunkowe.

Pytanie za ćwierć miliona złotych dotyczyło życia gąsienic motyli, zanim przeistoczą się w motyle. W momencie odczytania pytania do dyspozycji uczestnika zostało pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela. Tak brzmiało pytanie za 250 tysięcy złotych:

Gąsienice motyli, zanim staną się motylami:

A. mogą żyć nawet cztery lata B. odżywiają się tylko roślinami C. mają postać imago D. zawsze żyją w koloniach

Pan Jarosław wiedział, że imago to inaczej ostateczne stadium motyla, więc od razu wykluczył odpowiedź C, a następnie ze spokojem zastanowił się nad pozostałymi możliwymi odpowiedziami. Uczestnik po przemyśleniu swoich możliwości rozważył wykorzystanie telefonu do przyjaciela, ale ostatecznie postanowił zaryzykować i poprosił Huberta Urbańskiego o zaznaczenie odpowiedzi A. Czy była ona poprawna?

Gąsienice motyli

Celem życia gąsienicy motyli jest jedzenie. Larwy te najczęściej żywią się liśćmi lub pędami, ale nie tylko. Co do życia w koloniach, dotyczy to niektórych gatunków, jednak nie wszystkich. Zanim gąsienice przeobrażą się w imago, czyli motyla, w tej postaci mogą żyć nawet do czterech lat. Poprawną odpowiedzią jest zatem A.

Autorka/Autor:pw//az