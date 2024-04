Droga do miliona i pytania, które sprawiły najwięcej kłopotów

Tomasz Boruch został siódmym zwycięzcą polskich "Milionerów". Grę o milion rozpoczął we wtorkowym odcinku i drogę do finałowego pytania przeszedł bez większych problemów. Do ostatniego pytania, wartego milion złotych, dotarł z dwoma kołami ratunkowymi.

Tomasz Boruch mieszka w Warszawie i ukończył weterynarię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Obecnie zajmuje się badaniami klinicznymi. W "Milionerach" sprawdzana jest wiedza z różnych dziedzin, jednak kolejne pytania nie stanowiły dla pana Tomasza większych problemów. Po udzieleniu siódmej z rzędu poprawnej odpowiedzi uczestnik zyskał czwarte koło ratunkowe: wymianę pytania. A o co pytał go Hubert Urbański?

Tomasz Boruch wygrał w "Milionerach" - droga do miliona

Swoją grę o milion pan Tomasz rozpoczął od pytania za 500 złotych - jak obecnie mawiamy na osobę niezorientowaną. Kolejne pytania na drodze uczestnika "Milionerów" dotyczyły m.in. laktazy, Anny Czerwińskiej oraz krakena. Pierwsze kłopoty pojawiły się przy pytaniu za 40 tysięcy złotych. Kto do ekranizacji powieści Józefa Hena "Toast" napisał słowa i skomponował muzykę piosenki "Nim wstanie dzień" . A: Agnieszka Osiecka; B: Krzysztof Komeda; C: Osiecka i Komeda; D: Przybora i Wasowski.

Uczestnik nie znał odpowiedzi, dlatego poprosił o odrzucenie dwóch błędnych. Ostatecznie zaznaczył C (Osiecka i Komeda), to była oczywiście dobra odpowiedź.

Z kolejnego koła pan Tomasz skorzystał przy pytaniu za pół miliona złotych: Karol Irzykowski poświęcił monografię dziesiątej muzie. Co opisał jako "widzialność obcowania człowieka z materią"? A: muzykę; B: kino; C: telewizję; D: internet.

Zwycięzcy "Milionerów"

W historii polskiej edycji "Milionerów" już sześciu osobom udało się zdobyć główną nagrodę. Byli to doktorant Krzysztof Wójcik (2010), emerytowana nauczycielka Maria Romanek (2018), filolożka klasyczna Katarzyna Kant-Wysocka (2019), muzykolog Jacek Iwaszko (2021) i księgowy Tomasz Orzechowski (2022). Do tego grona 12 marca bieżącego roku dołączył również Mateusz Żaboklicki, a teraz 3 kwietnia Tomasz Boruch. Pytania za milion padły dotąd łącznie 32 razy.

Każdy uczestnik programu "Milionerzy" przystępuje do gry z trzema kołami ratunkowymi: telefonem do przyjaciela, pół na pół oraz pytaniem do publiczności. Od tego sezonu pojawiło się także czwarte koło ratunkowe: wymiana pytania, które pojawia się dopiero po udzieleniu siedmiu poprawnych odpowiedzi. By zapisać się do historii "Milionerów" wśród zwycięzców, należy odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań.