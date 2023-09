Ryczące czterdziestki i wyjące pięćdziesiątki w pytaniu z "Milionerów" za pięć tysięcy złotych

czytaj dalej

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska - po tygodniu od głośnej interwencji policji wobec niej - wróciła do Otwocka z liderami swojej partii. W ten sposób chciała pokazać, że nie boi się głośno mówić prawdy o aferach. - Wiecie, ile razy policjanci do mnie podchodzą i mówią na ucho: trzymajcie się, my chcemy być z ludźmi, nie przeciwko - mówił Donald Tusk.