Pytanie w "Milionerach" o imię Agrykola

czytaj dalej

Nikt nie wyobrażał sobie, że mogli zrobić to, co zrobili. Takiej brutalności nie widzieliśmy od utworzenia Izraela - powiedział emerytowany generał Israel Ziw, który walczył z Hamasem. Jego historię relacjonował "New York Times". Wojskowy był na przejażdżce rowerowej, gdy dotarły do niego informacje o ataku na Izrael. Natychmiast wrócił do domu po pistolet, założył mundur i ruszył do walki.