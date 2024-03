"Milionerzy". Pytanie o Apostoła Narodów za ćwierć miliona złotych

Nie należał do grona dwunastu uczniów Jezusa, ale tradycja chrześcijańska nadała mu tytuł Apostoła Narodów: Szymon Kananejczyk, Judasz Iskariota, Jan Ewangelista czy Paweł z Tarsu? Na to pytanie za 250 tysięcy złotych w "Milionerach" odpowiadała Anna Mandes z podwarszawskich Lasek.

Pani Anna swoją grę w "Milionerach" rozpoczęła już w poprzednim odcinku. Wtedy to odpowiedziała poprawnie na sześć pytań, wykorzystując dwa koła ratunkowe - telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności.

W poniedziałkowym odcinku uczestniczka "Milionerów" rozpoczęła grę od pytania za gwarantowane 40 tysięcy złotych. Dotyczyło starodawnej metody na przekłucie uszu. Pani Anna wiedziała, że to była metoda "na ziemniaka", dzięki czemu zapewniła sobie drugi próg gwarantowany oraz, nowość w tym sezonie, dodatkowe koło ratunkowe - zamianę pytania. Otrzymuje je uczestnik, który poprawnie odpowie na siedem pytań z rzędu. Kłopoty pojawiły się przy następnym pytaniu, za 75 tysięcy złotych o tego, kto "w Poroninie przed żandarmami cara się krył". Uczestniczka nie była pewna odpowiedzi na to pytanie, więc poprosiła Huberta Urbańskiego o koło ratunkowe "pół na pół". W grze pozostały dwie możliwe odpowiedzi - Feliks Dzierżyński oraz Włodzimierz Lenin. Pani Anna postawiła na tego drugiego, była to poprawna odpowiedź.

Następne pytanie - za 125 tysięcy złotych - tyczyło koloru blaszek dojrzałej pieczarki łąkowej. Uczestniczka nie kojarzyła, jak taka pieczarka wygląda, choć miała przeczucie, że jej blaszki są brązowego koloru. Jak się później okazało, słusznie. Pani Anna postanowiła jednak nie ryzykować i wykorzystała dodatkowe koło - zamianę pytania. W kolejnym uczestniczka musiała się wykazać znajomością zwierząt. Trafiło się jej bowiem pytanie o to, czym jest zeberka. Pani Anna bez najmniejszych problemów odpowiedziała, że to australijski ptak. Dzięki czemu przeszła do pytania za 250 tysięcy złotych.

Nie należał do grona dwunastu uczniów Jezusa, ale tradycja chrześcijańska nadała mu tytuł Apostoła Narodów

A: Szymon Kananejczyk B: Judasz Iskariota C: Jan Ewangelista D: Paweł z Tarsu

Pani Anna nie znała odpowiedzi na to pytanie, postanowiła więc rozegrać to drogą eliminacji. Początkowo wykluczyła Judasza, następnie Jana Ewangelistę. Nie była pewna, co do pozostałej dwójki - Szymona Kananejczyka oraz Pawła z Tarsu, jednak miała przeczucie, że chodzi o tego drugiego. - Ryzyko nie poparte żadną wiedzą - powiedziała. Mimo to postanowiła zaryzykować sporą sumą pieniędzy i poprosiła Huberta Urbańskiego o ostateczne zaznaczenie odpowiedzi D: "Paweł z Tarsu".

Apostoł Narodów - prawidłowa odpowiedź

Paweł z Tarsu zwany Pawłem Apostołem, Szawłem czy właśnie Apostołem Narodów, przed swoim nawróceniem był faryzeuszem i prześladowcą chrześcijan. Jest autorem listów znajdujących się w Nowym Testamencie Pisma Świętego. Poprawną odpowiedzią na powyższe pytanie jest D: "Paweł z Tarsu". Pani Anna odpowiedziała zatem prawidłowo i przeszła do pytania za pół miliona złotych.

