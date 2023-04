"Milionerzy". Jak kończy się wers piosenki "Chłop żywemu nie przepuści"?

"Straśnie wyonacy babę", "lewą ręką zgniecie żabę", "drzazgi łupie z kalenicy" czy "miesza palcem w jajecznicy" - jak kończy się wers "Taki to bez rękawicy" w piosence "Chłop żywemu nie przepuści"? Na to pytanie, warte 75 tysięcy złotych, w programie "Milionerzy" odpowiadał pan Maciej Łabuś z Zabrza.

Żeby wygrać główną nagrodę w "Milionerach", należy odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. Do dyspozycji każdego gracza są trzy koła ratunkowe: pytanie do publiczności, pół na pół oraz telefon do przyjaciela.

Pan Maciej rozpoczął grę we wtorkowym odcinku "Milionerów". Udało mu się poprawnie odpowiedzieć na sześć pytań, zużywając przy tym wszystkie z dostępnych kół ratunkowych. Na swojej drodze do miliona napotkał pytania m.in. o syndrom wilkołaka oraz o sędziów finałowego meczu piłkarskich mistrzostw świata. Usłyszał także pytanie warte 75 tysięcy złotych, które dotyczyło piosenki Kazimierza Grześkowiaka.

W piosence "Chłop żywemu nie przepuści": "Taki to bez rękawicy":

Pan Maciej przyznał, że nie zna tej piosenki i cieszy się, że pytanie to nie pojawiło się wcześniej. Sugerując się tym, że w wersie pojawia się słowo rękawica, a także rymem, postanowił zaznaczyć odpowiedź C. Niestety ta okazała się błędna i uczestnik zakończył swoją grę z gwarantowaną sumą 40 tysięcy złotych.

"Powiadają w okolicy, mocne chłopy to nie słabe"

"Chłop żywemu nie przepuści" to piosenka Kazimierza Grześkowiaka, polskiego pisarza i artysty estradowego, członka zespołu Silna Grupa pod Wezwaniem. Wykonał on ten utwór m.in. podczas XVII Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1979 roku. Fragment tekstu piosenki z pytania brzmi "Powiadają w okolicy, mocne chłopy to nie słabe, taki to bez rękawicy lewą ręką zgniecie żabę". Zatem poprawną odpowiedzią na pytanie jest B.