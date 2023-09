Oman to państwo na Półwyspie Arabskim, a także? Pytanie z "Milionerów" za 10 tysięcy złotych

Oman to państwo na Półwyspie Arabskim, a także: bylina porastająca brzegi wód; przywidzenie, zwid; bliski kuzyn konia, czy stolica Omanu? Na to pytanie za 10 tysięcy złotych w najnowszym odcinku "Milionerów" odpowiadała pani Paulina Prostojanek z Torunia.

Żeby wygrać główną nagrodę w programie "Milionerzy", jego uczestnicy muszą poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań. Każdy z nich ma do dyspozycji trzy koła ratunkowe: pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności. We wtorkowym odcinku swoich sił spróbowała pani Paulina, która jako pierwsza rozwiązała zadanie eliminacyjne. Uczestniczka odpowiedziała na poprzednie pytania, wykorzystując wszystkie koła ratunkowe. Przy piątym pytaniu, za 10 tysięcy złotych, od razu wykluczyła odpowiedź "B" oraz "D". Uczestniczka chwilę rozważała pozostałe możliwości, ale ostatecznie postanowiła zaznaczyć odpowiedź C.