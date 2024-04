Odcinek specjalny "Milionerów". Damian Michałowski i Sebastian Szczęsny usłyszeli pytanie z Biblii

Kto w "Apokalipsie św. Jana" godzien jest otworzyć księgę i złamać jej siedem pieczęci? Na to pytanie za 125 tysięcy złotych odpowiadali w świątecznym odcinku "Milionerów" Damian Michałowski i Sebastian Szczęsny. Cała wygrana z odcinka trafi do podopiecznych Fundacji TVN.

W specjalnym wielkanocnym odcinku programu "Milionerzy" wzięli udział Damian Michałowski, jeden z dwóch prowadzących poranny program Dzień Dobry TVN, oraz Sebastian Szczęsny, który na co dzień jest komentatorem sportowym. Cała wygrana, która padnie w odcinku specjalnym, trafi do podopiecznych Fundacji TVN.

Uczestnikom wspólnie udało się odpowiedzieć na osiem pytań zanim dotarli do pytania za 125 tysięcy złotych. Do wykorzystania zostało im jedno koło ratunkowe – telefon do przyjaciela.

Kto w "Apokalipsie św. Jana" godzien jest otworzyć księgę i złamać jej siedem pieczęci?

Uczestnicy nie byli zgodni co do wybrania odpowiedzi, więc zdecydowali się wykorzystać ostatnie koło ratunkowe – telefon do przyjaciela. Po drugiej stronie słuchawki czekał na nich Konrad Piasecki, dziennikarz znany z takich programów jak "Rozmowa Piaseckiego" czy "Kawa na ławę". Po przeczytaniu przez uczestników odpowiedzi, Konrad przyznał, że nie jest pewien odpowiedzi, ale zaznaczyłby odpowiedź C. Uczestnicy pozostali jednak niezdecydowani, w związku z czym ostatecznie postanowili zrezygnować z dalszej gry.