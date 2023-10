Nazwa której kuzynki zazdrostki pochodzi od tego samego stanu emocjonalnego? Pytanie w "Milionerach"

Nazwa której kuzynki zazdrostki pochodzi od tego samego stanu emocjonalnego: żaluzji, rolety, firany czy portiery? Na to pytanie, warte tysiąc złotych, odpowiadała Martyna Radyńska ze Świdnicy.

W poniedziałkowych "Milionerach" odbyła się kolejna odsłona eliminacji do specjalnej edycji programu, w której uczestnicy zawalczą o dwa miliony złotych. Przypomnijmy, że do finałowego odcinka wchodzą tylko ci, którzy odpowiedzą na minimum siedem pytań (próg 40 tys. zł). Spotkają się w wielkim finale, gdzie jeszcze raz wezmą udział w rundzie eliminacyjnej. Jej zwycięzca zasiądzie naprzeciwko Huberta Urbańskiego, by zagrać o stawkę dwa razy wyższą niż zwykle. Finał w piątek, 20 października o godz. 20.