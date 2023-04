"Milionerzy". Który z wielkich odkrywców mianowany został wicekrólem Indii?

Krzysztof Kolumb, Amerigo Vespucci, Henryk Żeglarz czy Vasco da Gama - który z wielkich odkrywców mianowany został wicekrólem Indii? Na to pytanie w programie "Milionerzy" odpowiadał pan Przemysław Widuch z Wrocławia.

Żeby wygrać główną nagrodę w "Milionerach", należy odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. Do dyspozycji każdego gracza są trzy koła ratunkowe: pytanie do publiczności, pół na pół oraz telefon do przyjaciela.

Pan Przemysław rozpoczął swoją grę w środowym odcinku "Milionerów". Udało mu się udzielić poprawnych odpowiedzi na pięć pytań, wykorzystując przy tym dwa z trzech dostępnych kół. Uczestnik musiał zmierzyć się z pytaniem m.in. o badanie PISA oraz tytuły arystokratyczne Zygmunta Krasińskiego i Aleksandra Fredry. Następnie usłyszał pytanie dotyczące wielkich odkrywców, które warte było 20 tysięcy złotych.

Który z wielkich odkrywców mianowany został wicekrólem Indii?

A: Krzysztof Kolumb B: Amerigo Vespucci C: Henryk Żeglarz D: Vasco da Gama

Pan Przemysław przyznał, że jest to trudne pytanie. Uczestnik wiedział, że Vasco da Gama dopłynął do Indii, ale za to nie znał szczegółów kariery politycznej podróżnika. Z drugiej strony kojarzył, że Krzysztof Kolumb, choć dopłynął do Ameryki, uważał, że dotarł do Indii. Sugerując się tym drugim, postawił na A, czyli Krzysztofa Kolumba. Była to błędna odpowiedź i zawodnik zakończył rozgrywkę z gwarantowanym tysiącem złotych.

Portugalski żeglarz, odkrywca drogi morskiej do Indii

Na początku XV wieku szkoła nawigacji księcia portugalskiego, Henryka Żeglarza, przyczyniła się do poszerzenia wiedzy o wybrzeżu Afryki. W pierwszej połowie lat 60. XV wieku celem stało się okrążenie Afryki od południa i zdobycie dostępu do Indii, które obfitowały w drogocenny pieprz oraz inne pożądane w Europie przyprawy. W 1498 roku Vasco da Gama dotarł jako pierwszy Europejczyk do wybrzeża indyjskiego drogą morską. Da Gama został hojnie nagrodzony i otrzymał tytuł „Admirała mórz indyjskich”. W 1524 podróżnik został mianowany wicekrólem Indii i udał się tam po raz trzeci.

Zatem poprawną odpowiedzią na pytanie "który z wielkich odkrywców mianowany został wicekrólem Indii" jest D.

Autor:mkm//am