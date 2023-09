Który z Beatlesów na okładce albumu "Abbey Road" jest bosy? Pytanie z "Milionerów" za 125 tysięcy złotych

Od 4 września na antenę TVN powrócili "Milionerzy". W nowych odcinkach uczestnicy mają szansę na wygraną w wysokości miliona złotych. By sięgnąć po główną nagrodę, muszą poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań, które zada im Hubert Urbański. Do dyspozycji mają trzy koła ratunkowe: pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności.