Któremu prezydentowi Stanów Zjednoczonych życie uratował Kazimierz Pułaski? Pytanie w "Milionerach"

W środowym odcinku "Milionerów" swoją grę rozpoczął pan Tomasz Grabowski, który na co dzień zajmuje się finansami w międzynarodowej instytucji bankowej. Żeby wygrać milion złotych uczestnik musiałby odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań, do pomocy ma trzy koła ratunkowe: telefon do przyjaciela, pół na pół oraz pytanie do publiczności.