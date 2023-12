Pytanie w "Milionerach" za pół miliona złotych o dżiny pomagające Aladynowi

czytaj dalej

Będzie wiele prób obstrukcji, bo ten rząd tak przyzwyczaił się do stołków, tak przyzwyczaił się do tej bezkarności i złodziejstwa - mówił w "Faktach po Faktach" Paweł Zalewski (Polska 2050-Trzecia Droga), pytany o to, jak według niego będzie wyglądał proces przekazania władzy przez PiS. - Im szybciej, tym lepiej - odpowiedziała na to samo pytanie Katarzyna Kotula (Nowa Lewica).