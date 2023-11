Która dyscyplina sportowa stała się olimpijską od 2000 roku? Pytanie z "Milionerów" za 125 tysięcy złotych

czytaj dalej

12-letnia dziewczynka z ranami ciętymi trafiła do szpitala w Rzeszowie po tym jak została zaatakowana w drodze do sklepu. Jest po operacji, przebywa na oddziale intensywnej terapii. Lekarze utrzymują ją w śpiączce farmakologicznej. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal tvn24.pl, policjanci zatrzymali we wtorek 16-latka, który miał przyznać się do napaści i posiadał przy sobie nóż, którym zaatakował. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa.