"Milionerzy". Kto gra solo na gitarze w piosence Beatlesów "While My Guitar Gently Weeps"?

Kto gra solo na gitarze elektrycznej w utworze "While My Guitar Gently Weeps" na płycie "The Beatles", zwanej Białym Albumem? Takie pytanie usłyszała pani Klaudia Rymut z Krakowa. Grała o pół miliona, o pomoc zwróciła się do publiczności.

W czwartkowym odcinku swoją grę kontynuowała pani Klaudia Rymut. Każdy z graczy walczący o milion złotych w "Milionerach" może skorzystać z trzech kół ratunkowych. Zawodniczce udało się prawidłowo odpowiedzieć na dziesięć pytań i wykorzystać przy tym dwa z nich: telefon do przyjaciela oraz pół na pół.

W pytaniu za pół miliona złotych Pani Klaudia przyznała, że nie wie, która odpowiedź jest właściwa, dlatego postanowiła wykorzystać ostatnie z dostępnych kół, czyli pomoc publiczności.

Kto gra solo na gitarze elektrycznej w utworze "While My Guitar Gently Weeps" na płycie "The Beatles" zwanej Białym Albumem?

A: Jimi Hendrix B: Eric Clapton C: George Harrison D: Jimmy Page.

Najwięcej osób zasiadających na widowni wybrało George'a Harrisona, gitarzystę zespołu The Beatles. Na odpowiedź C zagłosowało 39 procent publiczności. Nieco mniej, bo 31 procent, wskazało na odpowiedź B - Erica Claptona. 17 procent publiczności zagłosowało na odpowiedź D, czyli Jimmiego Page'a. Najmniej głosów otrzymał Jimmy Hendrix. Wariant D wybrało zaledwie 13 procent głosujących.

Pani Klaudia postanowiła zaufać publiczności i postawiła na odpowiedź C. Niestety był to zły wybór.

While My Guitar Gently Weeps

"While My Guitar Gently Weeps" to piosenka zespołu The Beatles z ich podwójnego albumu "The Beatles" z 1968 roku, zwanego Białym Albumem. Choć utwór został napisany przez George'a Harrisona, gitarzystę zespołu, to na nagraniu możemy usłyszeć solówkę w wykonaniu Erica Claptona.

Prawidłowa odpowiedź na pytanie z "Milionerów" to B.

