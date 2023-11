Kto dostał pokaźną sumę od wielbiciela z dopiskiem "Nic to"? Pytanie w "Milionerach"

Kto dostał pokaźną sumę od nieznanego wielbiciela swojej twórczości z dopiskiem "Nic to"? Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz, czy Wisława Szymborska? Na to pytanie za 10 tysięcy złotych odpowiadała Weronika Skupin z Wrocławia.

W poniedziałkowym odcinku "Milionerów" zagrała pani Weronika, która na co dzień pracuje jako rzeczniczka prasowa wrocławskiego zoo. Żeby otrzymać od Huberta Urbańskiego czek na milion złotych, należy odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. Do pomocy uczestników są zawsze trzy koła ratunkowe - pytanie do publiczności, pół na pół oraz telefon do przyjaciela.