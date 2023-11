Kiedy abnegat realizuje swoją istotę? Pytanie w "Milionerach" za pięć tysięcy złotych

W środowym odcinku programu "Milionerzy" swoją grę kontynuowała Paula Janus z Kielc. Uczestniczka na co dzień prowadzi własną kancelarię adwokacką i kształci się na studiach podyplomowych z zakresu prawa kanonicznego. Do dyspozycji prawniczki pozostały dwa koła ratunkowe – telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności. Aby wygrać główną nagrodę, należy poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań. Tak brzmiało pytanie za pięć tysięcy złotych: