Czym jest kantorek w "Dziadach" Mickiewicza? Pytanie w "Milionerach" za 125 tys. złotych

Kantarek to obszar między okiem a dziobem u ptaka, a kantorek to miejsce, w którym w "Dziadach" Mickiewicza: śpiewa ktoś cichutko, rosną ostrowy burzanu, przypięty jest róg bawoli czy zaklęta jest dusza lichwiarza? Na to pytanie z "Milionerów" za 125 tysięcy złotych odpowiadał Jan Bindas z Sanoka.

Zawodnik przyznał, że "Dziady" nie były jego ulubioną lekturą, ale intuicja podpowiadała mu zaznaczenie odpowiedzi A. Powiedział, że gdyby miał do dyspozycji koło ratunkowe pół na pół, to zaryzykowałby zaznaczenie odpowiedzi, ale koło to wykorzystał we wcześniejszym pytaniu. Pan Jan zdecydował się na zakończenie gry i tym samym wygrał 75 tysięcy złotych.