Kabaret to spektakl satyryczno-rozrywkowy, ale i naczynie: nocne, ranne, z przegródkami czy do liofilizacji? Na to pytanie za 250 tysięcy złotych w programie "Milionerzy" odpowiadała Anna Downar z Krakowa.

Czwartkowy odcinek należał do pani Anny, która kontynuowała swoją grę. Specjalistka budownictwa z Krakowa doskonale poradziła sobie z pytaniami z zakresu wiedzy historycznej, lingwistycznej, a nawet medycznej. Doszła do pytania za 250 tysięcy złotych mając do dyspozycji jeszcze dwa koła ratunkowe: pytanie do publiczności oraz zamianę pytania.

Uczestniczka nie znała odpowiedzi na pytanie dotyczące wiersza "O sobie" Andrzeja Morsztyna, więc zdecydowała wykorzystać koło ratunkowe - zamianę pytania. Usłyszała następujące pytanie warte 250 tysięcy złotych:

Kabaret to spektakl satyryczno-rozrywkowy, ale i naczynie:

A: nocne B: ranne C: z przegródkami D: do liofilizacji

Pani Anna nie znała odpowiedzi na to pytanie. Skorzystała więc z pomocy publiczności i przy tym wykorzystała swoje ostatnie koło ratunkowe. Publiczność w tym przypadku nie pomogła uczestniczce. Niemal tyle samo osób na widowni wskazało na odpowiedzi C i D (po 38 proc.). Uczestniczka zdecydowała, że ostatecznie i definitywne podziękuje za grę. Zrezygnowała z dalszych starań o milion złotych i wybrała gwarantowane na tym etapie w programie "Milionerzy" 125 tysięcy złotych.

Kabaret, czyli płaskie naczynie

Kabaret to płaskie naczynie z przegródkami. Służy m.in. do podawania słodkich oraz słonych przekąsek. Serwując w kabarecie porcelanowym przekąski nadamy szyku i wytworności posiłkowi. Poprawną odpowiedzią jest zatem C.

Autorka/Autor: