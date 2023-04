"Milionerzy". Jak zwykło się nazywać odmianę brydża dla trzech osób? Pytanie za 20 tysięcy złotych

Pierwsze pytanie w kolejnym programie "Milionerów" również nie sprawiło trudności zawodnikowi. Chodziło o tytuł filmu, w którym Robert De Niro mówił do swojego odbicia w lustrze "You talkin’ to me?" . Mieszkaniec Komornik podał właściwy tytuł jeszcze przed pojawieniem się wariantów z odpowiedziami.

Jak zwykło się nazywać odmianę brydża dla trzech osób?

Gracz przyznał, że nigdy nie grał w brydża i nie zna poprawnej odpowiedzi. Po namyśle poprosił o telefon do przyjaciela, wykorzystując drugie z trzech kół ratunkowych. Jednak pan Tomasz, do którego się dodzwonił, również nie znał odpowiedzi. Pan Piotr sięgnął więc po ostatnie koło, jakie mu zostało, czyli pytanie do publiczności. W głosowaniu zdecydowaną większością wygrała odpowiedź C. Na taką możliwość postawił też zawodnik i była to poprawna odpowiedź.