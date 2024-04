Remis to wynik gry, w której żadna ze stron nie została pokonana, a remiz: to gra rozstrzygnięta, to gra pozorów, buduje wiszące gniazda czy kopie podziemne korytarze? Na to pytanie za 10 tysięcy złotych w programie "Milionerzy" odpowiadała pani Anna Downar z Karkowa.

W środowym odcinku programu "Milionerzy" o główną nagrodę zagrała pani Anna Downar z Krakowa. Uczestniczka ukończyła budownictwo na Politechnice Krakowskiej, a jej specjalizacją są drogi kolejowe. Na co dzień pracuje w firmie sprzedające materiały do budowy nawierzchni szynowej. W momencie przeczytania przez Huberta Urbańskiego pytania wartego 10 tysięcy złotych do dyspozycji pani Anny pozostały wszystkie trzy koła ratunkowe – pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności.

Remis to wynik gry, w której żadna ze stron nie została pokonana, a remiz?

A: to gra rozstrzygnięta B: To gra pozorów C: buduje wiszące gniazda D: kopie podziemne korytarze

Krakowianka po chwili zastanowienia postanowiła wykorzystać koło ratunkowe – pół na pół. Po odrzuceniu dwóch błędnych odpowiedzi poprosiła Huberta Urbańskiego o ostateczne zaznaczenie odpowiedzi C. Czy była ona poprawna?

Milionerzy. Prawidłowa odpowiedź: remiz to ptak

Remiz to gatunek małego ptaka wędrownego. Występuje w całej Polsce, poza najbardziej południowymi i południowo-zachodnimi krańcami kraju. Gniazda remiza są przyczepione do zwisających gałęzi na wysokości od jednego do 10 metrów nad ziemią lub wodą. Poprawną odpowiedzią jest zatem C.

